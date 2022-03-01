Союз из почти полумиллиарда человек объединился для Украины, – президент Еврокомиссии

Из-за вторжения России союз из почти полумиллиарда человек объединился для Украины. Народ Европы демонстрирует свою солидарность и открывает двери своих домов для украинских беженцев.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европа будет принимать их не только в первые дни, но и в ближайшие недели и месяцы.

Союз из почти полумиллиарда человек объединился для Украины,

– подчеркнула глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предлагает временный механизм защиты для того, чтобы украинцы имели безопасный статус, а также доступ к школам, больницам и тому подобное.

"Они это заслужили, и мы должны сделать это сейчас. Мы знаем, что это только начало. Значительно больше украинцев со временем будут нуждаться в нашей помощи, и мы им поможем", – добавила она.

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