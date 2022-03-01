Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, повідомляє 24 канал. Вона подякувала Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині за те, що вони приймають українських дітей, жінок і чоловіків.
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За словами Урсули фон дер Ляєн, Європа прийматиме їх не тільки у перші дні, але й у найближчі тижні та місяці.
Союз із майже пів мільярда людей об'єднався для України,
– наголосила очільниця Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз пропонує тимчасовий механізм захисту для того, щоб українці мали безпечний статус, а також доступ до шкіл, лікарень тощо.
"Вони на це заслужили й ми мусимо зробити це зараз. Ми знаємо, що це тільки початок. Значно більше українців згодом потребуватимуть нашої допомоги й ми їм допоможемо", – додала вона.
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