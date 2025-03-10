"Союз предпринимателей теле–и киноиндустрии" передал около 600 тонн сеток для защиты воинов

Украинские волонтеры продолжают расширять инициативы для защиты военных на передовой. Одним из ключевых направлений стала разработка и передача специальных защитных сеток, которые помогают маскировать позиции и останавливать вражеские дроны.

В рамках проекта "Паутина" состоялась очередная поставка – три фуры таких сеток, передает 24 Канал.

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Волонтерские организации, в частности ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", ОО "Фонд Течение" и Благотворительный фонд "Батальон Волонтер", совместно работают над тем, чтобы военные получали надежную защиту от воздушных угроз.





Председатель ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" Артем Колюбаев отметил, что важность этого проекта сложно переоценить, ведь эти сетки не просто маскируют позиции, а реально спасают жизни:

"Эти сетки, которые ранее использовались для рыбалки, мы научились применять для защиты наших военных позиций. Они работают как противодроновые барьеры, которые позволяют значительно уменьшить риск вражеских атак. Если правильно обустроить позиции такими сетками, можно создать многоуровневую защиту, которая спасет и людей, и технику. Это не теория – это уже подтвержденная практика на фронте", – отметил Артем Колюбаев.

Проект "Паутина" стал ответом на растущую угрозу со стороны дронов, которые активно использует противник. Волонтеры отмечают, что на современном поле боя важно не только иметь качественное оружие, но и эффективные защитные решения.



Олег Крот, соучредитель ОО "Фонд Течение", рассказал, как удалось расширить масштабы проекта:

"Мы начинали с небольших партий, но когда увидели реальный эффект, стало понятно – нужно обеспечивать сетками как можно больше подразделений. Благодаря совместной работе с партнерами нам удалось наладить логистику и создать эффективную систему снабжения. Эти сетки – это не просто материал, это дополнительный шанс на выживание для наших защитников", – подчеркнул Крот.

Военные все больше обращаются к волонтерам с просьбой о новых партиях сеток. По словам соучредителя БФ "Батальон Волонтер" Романа Бочкалы, это лучшее подтверждение эффективности проекта:

"Мы получаем все больше запросов от военных. Это говорит о том, что сетки реально работают. Дрон, влетающий в такую сетку, просто запутывается и уже не может выполнить свою миссию. Именно поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы доставить еще больше сеток на передовую", – рассказал Бочкала.

Соучредитель фонда "Батальон Волонтер" Игорь Бондарчук отметил, что эта инициатива стала возможной благодаря мощному сотрудничеству волонтерских организаций:

"Благодаря координации наших усилий мы смогли доставить уже более 20 фур таких сеток. Очередные три фуры уже направляются на передовую. Это еще один шаг в нашей общей борьбе за защиту наших военных", – подчеркнул Бондарчук.

Об эффективности сеток лучше всего говорят сами военные. Один из бойцов, который работал с этими сетками на передовой, рассказал об их реальном применении:

"На первый взгляд кажется, что это просто рыболовная сеть, но она реально помогает. Дроны запутываются в ней и не могут атаковать наши позиции. Это означает, что жизни наших ребят сохранены. Враг уже начал копировать эту технологию, что еще раз подтверждает ее эффективность", – рассказал военный.

Передача трех фур сеток – это лишь очередной этап большой работы, которую продолжают волонтеры. Масштабы инициативы растут, а вместе с этим – и безопасность украинских военных.

"Мы не останавливаемся, мы не теряем энтузиазма. Война продолжается, и наша работа тоже. Мы вместе к победе!" – подытоживает Артем Колюбаев.

В общем, по состоянию на 2025 год волонтеры передали 627 тонны защитных сеток и тросов для нужд армии. В прошлом году было отправлено 28 грузовиков с сетками (480 тонн) и 1 грузовик с тросами (24 тонн), что в сумме составило 504 тонны. В 2025 году волонтеры уже доставили 5 машин с сетками (85 тонн). А на этот раз дополнительно передали 3 грузовика (34 тонны) и лодку с 3 тоннами сеток, что еще больше усилило оборонительные возможности военных на передовой.