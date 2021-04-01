Глобальные лидеры призвали создать "договор о пандемии", подчеркивая, что новые крупные болезни – не за горами. А именно коронавирус создал самый большой кризис для человечества с 1940-х годов.

Надежда для всего человечества

Под призывом подписались канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Борис Джонсон и еще 17 глав государств и организаций (включая президента Украины Владимира Зеленского).

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Главная цель – укреплять мировой и региональный потенциал, улучшить системы предупреждения, преодолеть выявленные пробелы. Также одной из главных тем является "имплементация медицинских правил" на основе Конституции ВОЗ и принципа "здоровье для всех".

"Мы все равно объединены в надежде на то, что мы сможем построить более надежную международную архитектуру в области здравоохранения. Она должна обеспечить защиту для следующих поколений", – говорится в документе. Политики указывают, что в будущем еще будут пандемии и медицинские кризисы. Это лишь вопрос времени, когда такая ситуация произойдет снова.



Мировые лидеры призвали мир ожидать новые пандемии / Коллаж The Economic Times

ВОЗ тоже подписалась под текстом после пресс-конференции относительно исследований о происхождении COVID-19.

Скорее всего, вирус прыгнул на человека с животного и вряд ли возник в лаборатории,

– считают в организации.

Недостаток прозрачности и отчетности – старая проблема этой пандемии. Пекин обвиняли в сокрытии правды в первые месяцы.

Великобритания заявила, что имеет целью создать "новое агентство здравоохранения", чтобы реагировать на будущие пандемии. Но и сейчас задержка с распространением вакцин по миру из-за сосредоточения их в 10-ти самых богатых странах вызывает беспокойство. Вот этот совместный подход от глобального к региональному уровню и должен обеспечить новый договор.

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Международное сотрудничество должно улучшить использование данных и исследований "на основе большей прозрачности, сотрудничества и ответственности". Большая семерка теперь должна изучить предложенный документ и обсудить его на саммите в Корнуолле, Великобритания.

Он должен пройти в июне. Но еще раньше – в мае – должна состояться ежегодная ассамблея ВОЗ, на которой "пандемический договор могут усовершенствовать", по словам Генсека.

Новый 1945 год

Мировые лидеры намекнули, что мир нужно снова урегулировать, как это было после 1945 года. Коронавирус – болезненное напоминание, что "никто не в безопасности, пока все не в безопасности". Для этого надо усиливать "трансграничное сотрудничество". После двух мировых войн, говорится в тексте, лидеры собрались, чтобы создать многостороннюю систему.



Нынешнюю ситуацию сравнили с миром после двух мировых войн / Фото Fortune

Ее цели были четкими: объединить страны, развеять соблазны изоляционизма и национализма (как показала история, этого и пока не удалось добиться в полной мере – 24). Борис Джонсон некоторое время выступал за более общий и глобальный подход к пандемиям. Еще в феврале он обратился к коллегам из G7 с этим предложением.

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Глава правительства Британии тогда хотел прогресса в области обмена данными в медицинской отрасли. Например, без специальных действий мир не будет полностью вакцинирован до 2022 года. А к тому моменту возникнут новые проблемы с вариантами вируса. Впереди, отметил бизнес-секретарь Британии Кваси Квартенг, "еще долгий путь. Мы должны сделать все, чтобы бороться с коронавирусом и пандемией".

Впрочем, есть и некоторые исключения, пишет CNN. Лидеры КНР, США и РФ пока не поставили подписи под предложенным договором. Генсек ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что комментарии Вашингтона и Пекина "в целом положительные", даже если они пока не присоединились к 24 другим лидерам.