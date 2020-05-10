Союз зла: Росія та Китай об'єдналися проти світової демократії
Все більше світових медіа відмічає суттєве посилення симбіозу урядів Росії та Китаю, що взаємно функціонують не тільки на соціальному, економічному, інфраструктурному та військовому рівнях, але й відтепер відверто – на рівнях політики та пропаганди.
Небезпеку нової тоталітарної осі вже помітили в ЄС, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та Японії. Однак, Україна продовжує ігнорувати нову червону загрозу для власної безпеки, всіляко підігруючи Пекіну під час глобальної пандемії. І це – фатальна помилка ще на перманентній стадії прогресуючого конфлікту.
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Росія повністю віддалася Китаю ще у 2014 році, коли анексувала український Крим і здобула повну підтримку КНР як економічно, так і політично – підтвердженням цього є повна відмова підтримувати Україну з боку КНР в ООН.
Сьогодні символічним є сумісний наступ Москви та Пекіну на Україну та наше стратегічне партнерство з ЄС, США та НАТО. Зокрема, Росія стверджує, що на території України діють 11 таємний лабораторій, з натяком на те, що Київ може бути причетним до китайського коронавірусу. Цю фейкову версію вже підчепили у Пекіні, де МЗС вимагає США закрити примарні лабораторії на території України, при цьому – з повним ігноруванням уряду України, наче наша держава – об'єкт міжнародних відносин, а не суб'єкт.
З останнього: Росія передає у КНР якісь докази, що у 2014 році, коли вони "повернули" Крим (нагадаю, офіційна позиція китайських ЗМІ полягає в тому, що Росія не анексувала, а відновила права на Крим), у Сімферополі була "викрита" україно-американська таємна лабораторія, у якій знаходилися ектопаразити, внутрішні органи гризунів та інші "коронавірусні" об'єкти, які поставлялися до Європейського Союзу, – передає Global Village Space у статті індійського дипломата М.К. Бадракумара, наближеного до режиму Путіна.
Ці маразматичні заяви щодо України не матимуть жодного впливу на реальній світ, проте вони є гучним сигналом про початок злиття та поглинання китайською комуністичною парадигмою так званого "Русского мира".
В останньому повідомленні про сімейний дзвінок Путіна та Сі, опублікованому на сайті посольства КНР у РФ, йдеться наступне:
"Сі Цзіньпін зазначив, що Китай і Росія мають спільні гори і річки, серця народів двох країн пов'язані один з одним ... Сі Цзіньпін констатував, що в першому кварталі 2020 року торговельний оборот між КНР і РФ виріс на 3,4% в річному обчисленні, що особливо цінно на тлі загальної тенденції до зниження у світовій економіці ... Сі Цзіньпін висловив упевненість, що, склавши іспит епідемії COVID-19, китайсько-російська стратегічна взаємодія стане ще міцнішою, а дружба між народами двох країн буде посилюватися з кожним днем ... Він підкреслив, що політизація і очорнення на тему епідемії не сприяють міжнародному співробітництву, Китай і Росія повинні об'єднати сили для захисту глобальної безпеки в сфері громадської охорони здоров'я".
Більш відверто про китайські амбіції щодо російського державного організму говорить посол КНР у Росії, – той самий, що звинувачує Free Hong Kong Center у підготовці "українських терористів". Ось що від говорить в інтерв'ю для російської "КП":
"Минулого року двосторонній товарообіг перевищив $ 110 млрд, а завершення будівництва найбільших транскордонних інфраструктурних об'єктів (як газопровід "Сила Сибіру") додало потужний імпульс досягненню мети товарообігу в $ 200 млрд на рік".
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Далі китайський посол згадує про санкції проти Росії, натякаючи, що КНР – проти санкцій на Росію, тобто вона де-факто за анексію Криму, розгортання війни на Сході України тощо. Цитата:
"Китай завжди виступав за те, щоб у відносинах між країнами дотримувалися основні принципи міжнародного права. Будь-яка держава, велика чи мала, – всі в однаковій мірі зобов'язані протистояти подвійними стандартами або нав'язування волі іншим. Ми вважаємо, що яскравим прикладом того є односторонні заходи примусу – санкції. Незалежно від того, які проблеми або суперечності існують між Росією і Заходом, відносини можна будувати лише на основі принципів рівноправності і довіри, політичного діалогу і дипломатичних консультацій".
Тривогу б'є й російський Центр Карнегі, який нещодавно опублікував статтю про "екстремальну близькість" між Путіном та Сі:
"В останні кілька років асиметрична залежність російської економіки від китайської безперервно зростала. За шість років "повороту на Схід" частка Китаю в товарообігу Росії зросла з 10,5% ($ 88,8 млрд) на 2013 році до 16,6% ($ 110,9 млрд) на 2019 му. Російський Центробанк збільшив частку китайського юаня в золотовалютних резервах з 1% до 14,2%, що приблизно в 10 разів перевищує середній показник по центробанкам світу. Прикладу Центробанку йде і Мінфін Росії, який планує вкладати кошти Фонду національного добробуту в юані".
Фактично це означає, що Росія повністю підкорена китайському урядові. Їдемо далі.
Після падіння цін на російську нафту, КНР став головним спонсором фабрики Urals, намагаючись як нажитися, так і утримати на плаву агресора та окупанта частини України. Ось що віщає російська пропаганда:
"У I кварталі 2020 році Китай отримав рекордну кількість російської нафти Urals – 4 млн тон, про це йдеться в огляді цінового агентства Argus. У IV кварталі 2019 року експорт Urals в Китай становив 2,5 млн тон. Минулий рекорд поставок в цьому напрямку був в III кварталі 2018 року – 2,7 млн тон, Або близько 13% всього морського експорту".
При цьому, світові медіа, топ-політики та військові експерти з НАТО вже не приховують ризиків для демократії, свободи та прав людини від альянсу Росія-КНР.
Проблеми і загрози, пов'язані з Росією, більш очевидні, вони лежать для Європи безпосередньо у військовій області та в сфері інформаційної безпеки. Але Китай – загроза складніша, специфічна і довгострокова. У Китаю є амбіції впливати на стан всієї глобальної економіки і політики – і є відповідний потенціал, – йдеться в останній статті по темі від Радіо Свобода.
Однак, західний світ – не дурний, він вже розуміє, що загроза КНР уже не просто – далека перспектива. Адже синдромом Сі уже захворіли в багатьох південних країнах Європи, і зараз вірус комунізму вперше загрожує Україні після повалення радянської окупації.
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Китай буде намагатися всіляко використати режим Зеленського, аби просочитися у наші військові виробництва, зламати українську цифрову безпеки та нав'язати китайські товари для простого споживача. І окрім того, що такий розвиток подій дуже скоро може завдати суттєвої шкоди нашим євроатлантичним інтеграційним процесам, він є небезпечним і щодо підтримки КНР окупації Донбасу та Криму – і це далеко за межами простого голосування в ООН та блокування проукраїнських інтересів у Радбезі.
Китай надзвичайно зацікавлений у російській окупації Криму, в першу чергу – через природні ресурси, нелегальний видобуток яких уже контролюється прокитайськими російськими компаніями, у другу чергу – через проєкт "Нового шовкового шляху", який також проходить через Крим. Для того, аби нав'язувати свої інтереси в Україні щодо проєкту, КПК об'єднала зусилля з ОПЗЖ та частиною "Слуги народу" у групі "Один пояс, один шлях", яка активно підтримується Медведчуком на своїх каналах.
І якщо нинішня правляча партія готова лиш підлизувати Пекіну, ігноруючи загрозу для україно-євроатлантичної безпеки, ми маємо таку партію негайно змінити. 2019 – це не 2020.