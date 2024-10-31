Сбивание российских ракет и дронов: Зеленский рассказал, почему соседние страны не делают этого

Соседи Украины должны сбивать ракеты и БпЛА, которые запускают россияне. В качестве примера он сказал о том, как США, "которые явно не являются соседями Израиля, но сбивают ракеты над ними.

Об этом глава государства заявил во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, информирует 24 Канал.

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"Начинать надо с чего-то меньшего. Пусть страны НАТО, если НАТО и США не против, используют натовскую авиацию и системы ПВО и сбивают только те ракеты и дроны, что летят в их направлении. Ведь они могут упасть на их людей", – считает Зеленский.

По его словам, если бы Киев получил положительное решение по этому, дальше можно рассчитывать на "союзнический щит – который был у израильтян, когда Иран их атаковал с неба сотнями ракет".

"Не получив союзнического "Да", Румыния, например, не могла сама решить сбивать (ракеты и дроны России). Ведь каждая из стран-соседей боится сделать решение и остаться в одиночестве", – заметил украинский лидер.

Польша не помогла защитить Стрый

Зеленский рассказал, что просил у Польши защитить Стрый во Львовской области, где есть газохранилища, потому что "страна от газоснабжения зависит страна". Впрочем, без решения НАТО Варшава не согласилась это делать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина просила Польшу сбивать ракеты, которые летят в ее направлении, чтобы защитить от российских ударов газохранилище в городе Стрый Львовской области.

"С Польшей у нас добрососедские отношения. Мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, особенно зимой", – рассказал глава государства во время пресс-конференции на Закарпатье.

Зеленский объяснил, что Украина не имеет достаточного количества систем ПВО, поэтому попросила Польшу защитить газохранилище.

Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержат,

- отметил президент Украины.

Он добавил, что договорился с тогдашним генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса. Тогда Варшава могла бы передать Киеву старые истребители МиГ-29, однако почему-то этого не сделала.