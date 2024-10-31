Про це глава держави заявив під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття, інформує 24 Канал.

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"Починати треба з чогось меншого. Нехай країни НАТО, якщо НАТО і США не проти, використовують натівську авіацію та системи ППО і збивають тільки ті ракети та дрони, що летять у їхньому напрямку. Адже вони можуть впасти на їхніх людей", – вважає Зеленський.

З його словами, якби Київ отримав позитивне рішення з цього, далі можна розраховувати на "союзницький щит – який був в ізраїльтян, коли Іран їх атакував з неба сотнями ракет".

"Не отримавши союзницького "Так", Румунія, наприклад, не могла сама вирішити збивати (ракети і дрони Росії). Адже кожна з країн-сусідів боїться зробити рішення і залишитися на самоті", – зауважив український лідер.

Зеленський повідомив, що Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін на передачу Варшавою Києву старих винищувачів МіГ-29. Однак Польща знайшла причини, щоб цього не робити.

Польща не допомогла захистити Стрий

Зеленський розповів, що просив у Польщі захистити Стрий у Львівській області, де є газосховища, бо "країна від газопостачання залежить країна". Втім, без рішення НАТО Варшава не погодилася це робити.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна просила Польщу збивати ракети, які летять у її напрямку, щоб захистити від російських ударів газосховище у місті Стрий Львівської області.

"З Польщею у нас добросусідські відносини. Ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, особливо взимку", – розповів глава держави під час пресконференції на Закарпатті.

Зеленський пояснив, що Україна не має достатньої кількості систем ППО, тому попросила Польщу захистити газосховище.

Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримають,

— зазначив президент України.

Він додав, що домовився з тодішнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу. Тоді Варшава могла б передати Києву старі винищувачі МіГ-29, проте чомусь цього не зробила.