Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ЗМІ країн Північної Європи. Він зауважив, що кожен має виконувати свою роботу.

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Україна отримала лише 10% від пакета допоги США

Зеленський нагадав, що партнери уклали чимало угод з Україною щодо підтримки армії.

Якщо ти дав слово, ти маєш його дотримувати,

– сказав він.

Він пояснив, що Україна під час планування військових дій мала надії отримати конкретні речі у конкретний час.

Тим часом НАТО не були готові прийняти рішення членства України, але попри це обіцяли 6 – 7 систем ППО.

"Але на сьогодні ми не отримали цієї кількості. Якщо ми досі цього не отримали і не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який вже почався в Україні, … то що можна зробити?", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес США.

Ви робите свою роботу, ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який навіть уже проголосований ... це не смішно,

– наголосив президент України.

Затримки допомоги США він пояснив не питанням браку коштів, а бюрократією, логістикою, "з ідеями чи зі скептицизмом".