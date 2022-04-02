Союзники верят в успешность нашей позиции, – Арахамия о готовности стать гарантом Италии

2 апреля 2022 , 20:48
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Источник:

телеграм Давида Арахамии

Украина хочет подписать договор, который гарантирует безопасность нашей страны. Наши дипломаты требуют от гарантов немедленного вмешательства в случае нападения.

Похоже, что международный договор о гарантии безопасности Украины стал еще на шаг ближе к реальности. Еще одна страна выразила готовность выступить гарантом нашей безопасности от нападения. 

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Италия готова стать гарантом безопасности Украины 

Как сообщил Давид Арахамия, Италия заявила о готовности выступать гарантом безопасности Украины. Это уже третья страна, которая является членом НАТО и готова поддержать концепцию усиленного нейтралитета, предложенную нашей переговорной группой. 

"Союзники Украины верят в успешность нашей переговорной позиции, и это важнее, чем то, что кто-то может написать себе в Facebook. Наше государство бьется на всех фронтах, дипломаты закрепляют победы военных", – написал Арахамия. 

Ранее готовность обеспечить безопасность Украины выразили Германия и Турция.

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Автор: Ярослав Сиваківський