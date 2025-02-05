Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В документе предусмотрен пункт и относительно условий применения ядерного оружия.

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Что предусматривает договор между Россией и Беларусью

Согласно внесенному в российскую Госдуму документу, Москва и Минск будут рассматривать потенциальное вооруженное нападение на участника Союзного государства, то есть на Россию или Беларусь, как акт агрессии против Союзного государства в целом.

Российское ядерное оружие может быть использовано в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, что создает угрозу суверенитету,

– пишут росСМИ, ссылаясь на договор.

Также отмечается, что "с целью предотвращения актов агрессии" возле Беларуси могут создавать военные объекты и размещать российские военные формирования.

Справочно. Союзное государство – это надгосударственное объединение России и Беларуси, которое поэтапно формирует единое пространство в политической, экономической, военной, таможенной, валютной, юридической и культурно-гуманитарной сферах. Договор о создании союзного государства России и Беларуси вступил в силу 26 января 2000 году.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану заявил, что если вступление Украины в НАТО затянется, союзники должны предоставить оружие для ее защиты, в частности ядерное. Мария Захарова резко отреагировала на слова Зеленского, обвинив его в ядерном шантаже.