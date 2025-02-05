В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил, что в случае, если вступление Украины в НАТО затянется на десятилетия, союзники должны предоставить ей оружие для защиты в течение этого времени. В частности, глава государства допустил возвращение Киеву ядерного оружия, передает 24 Канал.

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Реакция МИД России на заявление Зеленского

Упоминание украинского президента о ядерном вооружении вызвало, очевидно, приступ ярости у пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой. Поскольку та поздно вечером в нерабочее время решила отреагировать на высказывания Зеленского постом в телеграмме.

За вполне оправданное желание иметь ядерное оружие (с таким-то соседом) она назвала президента Украины "маньяком, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий". Также Захарова отметила, что, мол, Зеленский подтвердил своими словами, что атомные станции ему нужны не для обеспечения населения энергетикой, а как ядерный шантаж.

К слову, на пресс-конференции с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Владимир Зеленский подчеркнул, что Устрана обсудит безопасность Запорожской АЭС на первой дипломатической встрече с Россией. Он напомнил, что российские оккупанты часто устраивают провокации на ЗАЭС, чтобы обвинить ВСУ.