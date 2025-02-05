В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо вступ України до НАТО затягнеться на десятиліття, союзники повинні надати їй зброю для захисту упродовж цього часу. Зокрема, глава держави допустив повернення Києву ядерної зброї, передає 24 Канал.

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Реакція МЗС Росії на заяву Зеленського

Згадка українського президента про ядерне озброєння викликав, вочевидь, напад люті у речниці російського МЗС Марії Захарової. Оскільки та пізно увечері у неробочий час вирішила відреагувати на висловлювання Зеленського дописом у телеграмі.

За цілком виправдане бажання мати ядерну зброю (з таким-то сусідом) вона назвала президента України "маніяком, який розглядає планету як об'єкт своїх хворих фантазій". Також Захарова наголосила, що, мовляв, Зеленський підтвердив своїми словами, що атомні станції йому потрібні не для забезпечення населення енергетикою, а як ядерний шантаж.

До слова, на прессконференції з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Володимир Зеленський підкреслив, що Україна обговорить безпеку Запорізької АЕС на першій дипломатичній зустрічі з Росією. Він нагадав, що російські окупанти часто влаштовують провокації на ЗАЕС, аби звинуватити ЗСУ.