Разведка Британии связала отставку командующего Черноморского флота России адмирала Соколова с потерей большого количества кораблей. Заметим, в британском оборонном ведомстве не уточнили, есть ли убеждение в том, что экс-командующий жив.

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Почему Соколова сняли с должности

По данным разведки, недавно озвученное в росСМИ решение об отставке Соколова очевидно связано с большими успехами Украины. Говорится о потерях Черноморского флота, последней среди которых стало поражение ВДК "Цезарь Куников".

Кроме того, предшественника Соколова на этой должности Игоря Осипова, по слухам, сняли с должности сразу после потопления крейсера "Москва". Также аналитики предполагают, что одной из причин отставки стал "стиль руководства" Соколова.

Хотя это не подтверждено российским Министерством обороны, Соколова вероятно заменил на посту его бывший заместитель, вице-адмирал Сергей Пинчук, как временный исполняющий обязанности, на время внутреннего расследования по потопленному 15 февраля десантному кораблю "Цезарь Куников",

– говорится в сообщении разведки Великобритании.

В то же время в обзоре воздержались от уточнений, уверены ли в том, что Соколов жив, несмотря на его исчезновение из информационного поля. Это произошло после успешного украинского удара по штаб-квартире ЧФ России и слухов о его гибели.

Еще раньше в отчете ISW отметили, что Соколов, вероятно, погиб в результате украинского удара во временно оккупированном Севастополе в сентябре 2023 года.

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