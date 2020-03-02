Соколовская сообщила, что с ней ее возможную отставку никто не обсуждал
Верховная Рада 4 марта соберется на внеочередное заседание, на котором обсудят возможные кадровые изменения в правительстве. Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что с ней вопросы ее возможной отставки не обсуждали.
О возможности увольнения с должности председателя министерства Юлия Соколовская не знает. Об этом она заявила, отвечая на вопрос Интерфакс-Украины.
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Нет, со мной это не обсуждали,
– отметила Соколовская.
К слову, в должности руководительницы министерства социальной политики она находится с 29 августа 2019 года.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
- Украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, будут рассматривать вопрос отставки Гончарука и назначение нового премьер-министра.
- Накануне СМИ сообщили о том, что кадровые изменения могут произойти в нескольких министерствах. В частности, социальной политики, иностранных дел, здравоохранения, оккупированных территорий.
- Ранее министр ветеранов Елена Коляда также заявила, что разговоров о ее отставке с ней никто не вел.
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