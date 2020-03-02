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      Соколовская сообщила, что с ней ее возможную отставку никто не обсуждал

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      Верховная Рада 4 марта соберется на внеочередное заседание, на котором обсудят возможные кадровые изменения в правительстве. Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что с ней вопросы ее возможной отставки не обсуждали.

      О возможности увольнения с должности председателя министерства Юлия Соколовская не знает. Об этом она заявила, отвечая на вопрос Интерфакс-Украины.

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      Нет, со мной это не обсуждали,
      – отметила Соколовская.

      К слову, в должности руководительницы министерства социальной политики она находится с 29 августа 2019 года.

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство социальной политики Юлия Соколовська Кабинет Министров Украины
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