Соколовская сообщила, что с ней ее возможную отставку никто не обсуждал

Верховная Рада 4 марта соберется на внеочередное заседание, на котором обсудят возможные кадровые изменения в правительстве. Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что с ней вопросы ее возможной отставки не обсуждали.

О возможности увольнения с должности председателя министерства Юлия Соколовская не знает. Об этом она заявила, отвечая на вопрос Интерфакс-Украины.

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Нет, со мной это не обсуждали,

– отметила Соколовская.

К слову, в должности руководительницы министерства социальной политики она находится с 29 августа 2019 года.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине