Соколовська повідомила, що з нею її можливу відставку ніхто не обговорював

Верховна Рада 4 березня збереться на позачергове засідання, на якому обговорять можливі кадрові зміни в уряді. Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що з нею питання її можливої відставки не обговорювали.

Про можливість звільнення з посади очільниці міністерства Юлія Соколовська не знає. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання Інтерфакс-Україна.

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Ні, зі мною це не обговорювали,

– зазначила Соколовська.

До слова, на посаді очільниці міністерства соціальної політики вона перебуває з 29 серпня 2019 року.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні