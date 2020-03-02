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      Соколовська повідомила, що з нею її можливу відставку ніхто не обговорював

      - Читать новость на русском
      Зі Соколовською теж ніхто не обговорював її звільнення / my.ua

      Верховна Рада 4 березня збереться на позачергове засідання, на якому обговорять можливі кадрові зміни в уряді. Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що з нею питання її можливої відставки не обговорювали.

      Про можливість звільнення з посади очільниці міністерства Юлія Соколовська не знає. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання Інтерфакс-Україна.

      Дізнайтесь більше: Рада цього тижня може призначити 5 нових міністрів, – ЗМІ

      Ні, зі мною це не обговорювали,
      – зазначила Соколовська.

      До слова, на посаді очільниці міністерства соціальної політики вона перебуває з 29 серпня 2019 року.

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Міністерство соціальної політики Юлія Соколовська Кабінет Міністрів України
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