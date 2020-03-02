Соколовська повідомила, що з нею її можливу відставку ніхто не обговорював
Верховна Рада 4 березня збереться на позачергове засідання, на якому обговорять можливі кадрові зміни в уряді. Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що з нею питання її можливої відставки не обговорювали.
Про можливість звільнення з посади очільниці міністерства Юлія Соколовська не знає. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання Інтерфакс-Україна.
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Ні, зі мною це не обговорювали,
– зазначила Соколовська.
До слова, на посаді очільниці міністерства соціальної політики вона перебуває з 29 серпня 2019 року.
Що відомо про кадрові зміни у Кабміні
- Український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, розглядатимуть питання відставки Гончарука та призначення нового прем’єр-міністра.
- Напередодні ЗМІ повідомили про те, що кадрові зміни можуть відбутися у кількох міністерствах. Зокрема, соціальної політики, закордонних справ, охорони здоров'я, окупованих територій.
- Раніше міністерка ветеранів Олена Коляда також заявила, що розмов про її відставку з нею ніхто не вів.
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