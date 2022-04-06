Сокращение ВВП на 15% и огромная инфляция: США прогнозируют последствия санкций для России

Соединенные Штаты с другими странами по всему миру ввели эффективные и широкомасштабные экономические санкции против России. Эксперты прогнозируют, что в этом году ВВП РФ сократится до 15%, что уничтожит экономические прибыли за последние пятнадцать лет.

Инфляция уже превысила 15% и прогнозируется ее увеличение.

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Более 600 компаний частного сектора уже покинули российский рынок.

Цепи поставок России серьезно нарушены. РФ, скорее всего, потеряет свой статус крупной экономики, а также продолжит длительный спад в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию,

– говорят эксперты из США.

По сравнению с прошлым годом экспорт американских товаров в Россию уменьшился на 99% в стоимостном выражении. И сила этих ограничений со временем будет усиливаться, поскольку в России уменьшается количество запасных частей для самолетов, танков и т.д.

К слову, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали дочери Владимира Путина, супруга и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза. Кроме того, санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк".

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