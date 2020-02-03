Сокращение депутатов в парламенте: как повлияет на качество и эффективность Рады

Учитывая, что население Украины сократилось, есть смысл уменьшить количество депутатов в парламенте. Вполне вероятно, что Верховная Рада нынешнего созыва может проголосовать. Иначе этого уже не будет никогда.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Дмитрий Купыра.

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Сейчас есть значительное влияние президента Зеленского на парламент и свою фракцию "Слуга народа" в частности. Еще есть определенное единство депутатов. Поэтому есть шансы, что нардепы проголосуют за сокращение количества парламентариев,

– считает Дмитрий Купыра.

По убеждению политолога, для клуба богачей зайти в парламент будет еще дороже. И некоторые могут решить не баллотироваться. С другой стороны, для тех, кто идет в парламент, чтобы заниматься политикой для общества, а не защищать и лоббировать свой бизнес, также будет сложнее победить на выборах.

Важно! В Украине провели электронную перепись населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Электронную перепись населения провели с помощью 3 методов, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

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По его словам, очень хорошо, что нынешнее руководство парламента взялось за дисциплину депутатов. Все идет к тому, что за отсутствие на заседаниях без уважительных причин могут лишить мандата.

Если будет уменьшен количественный состав в Верховной Раде, а требования к депутатам станут выше, это положительно повлияет на качество парламента. Тогда количество депутатов, которые пришли заниматься работой на пользу общества, увеличится,

– подчеркивает Купыра.

В то же время, добавляет эксперт, надо вывести конкретную формулу, почему именно 300 депутатов должны быть в парламенте.

Что нужно знать о сокращении количества народных депутатов?

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент рассмотрит вопрос о сокращении количества депутатов с 450 до 300 на первой пленарной неделе третьей сессии. Напомним, говорится о законопроекте президента Владимира Зеленского №1017 о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300.

Ранее в своем заключении Конституционный суд сказал о рисках для прав и свобод граждан из-за уменьшения конституционного состава Верховной Рады. Что на законодательном уровне можно будет закрепить любые основы выборов народных депутатов Украины; о рисках юридической неопределенности в отношении круга лиц, которые могут быть кандидатами в народные депутаты; а также о рисках нарушения конституционного принципа непрерывности функционирования законодательной власти.

В комитете по вопросам правовой политики считают, что КС пользуется неконституционными полномочиями, поэтому замечания Конституционного суда к законопроекту Владимира Зеленского учитывать не обязательно.



Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала