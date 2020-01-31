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      Отмена неприкосновенности: кто из нардепов пытается ее обжаловать

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      Парламентарии оспаривают отмену неприкосновенности / Getty Images

      Проверить конституционность закона об отмене депутатской неприкосновенности просят 50 народных избранников. Соответствующее представление в Конституционный суд подписали преимущественно нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Представление депутатов поступило в Конституционный суд 31 января.

      Обратите внимание: Конституционный суд отказался рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

      В нем 50 народных депутатов Украины просят суд пересмотреть конституционность закона, который снимает неприкосновенность с парламентариев.

      Документ подписали преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а именно:

      • Виктор Медвечук;
      • Юрий Бойко;
      • Вадим Рабинович;
      • Нестор Шуфрич;
      • Илья Кива;
      • Василий Нимченко;
      • Наталия Королевская;
      • Сергей Левочкин;
      • Ренат Кузьмин;
      • Тарас Козак и другие.

      Текст представления размещен на сайте Конституционного суда в рубрике "На рассмотрении суда".

      Что известно о депутатской неприкосновенности и ее отмене

      • Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержание или арест нардепов. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами.
      • 3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский. Изменения вступили в действие 1 января 2020 года.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Виктор Медведчук Юрий Бойко Вадим Рабинович Нестор Шуфрич Илья Кива Конституционный суд Законодательство Снятие неприкосновенности Оппозиционная платформа – За жизнь
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