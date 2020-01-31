Отмена неприкосновенности: кто из нардепов пытается ее обжаловать
Проверить конституционность закона об отмене депутатской неприкосновенности просят 50 народных избранников. Соответствующее представление в Конституционный суд подписали преимущественно нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Представление депутатов поступило в Конституционный суд 31 января.
Обратите внимание: Конституционный суд отказался рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков
В нем 50 народных депутатов Украины просят суд пересмотреть конституционность закона, который снимает неприкосновенность с парламентариев.
Документ подписали преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а именно:
- Виктор Медвечук;
- Юрий Бойко;
- Вадим Рабинович;
- Нестор Шуфрич;
- Илья Кива;
- Василий Нимченко;
- Наталия Королевская;
- Сергей Левочкин;
- Ренат Кузьмин;
- Тарас Козак и другие.
Текст представления размещен на сайте Конституционного суда в рубрике "На рассмотрении суда".
Что известно о депутатской неприкосновенности и ее отмене
- Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержание или арест нардепов. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами.
- 3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский. Изменения вступили в действие 1 января 2020 года.