Скасування недоторканності: хто з нардепів намагається його оскаржити
Перевірити конституційність закону щодо скасування депутатської недоторканності просять 50 народних обранців. Відповідне подання до Конституційного суду підписали переважно нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя".
Подання парламентарів надійшло до Конституційного суду 31 січня.
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У ньому 50 народних депутатів України просять суд переглянути конституційність закону, який знімає недоторканність з парламентарів.
Документ підписали переважно депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а саме:
- Віктор Медвечук;
- Юрій Бойко;
- Вадим Рабінович;
- Нестор Шуфрич;
- Ілля Кива;
- Василь Німченко;
- Наталія Королевська;
- Сергій Льовочкін;
- Ренат Кузьмін;
- Тарас Козак та інші.
Текст подання розміщений на сайті Конституційного суду в рубриці "На розгляді суду".
Що відомо про депутатську недоторканність та її скасування
- Депутатська недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт нардепів. Це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями.
- 3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський. Зміни вступили в дію 1 січня 2020 року.