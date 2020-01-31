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      Скасування недоторканності: хто з нардепів намагається його оскаржити

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      Парламентарі оскаржують скасування недоторканності / Getty Images

      Перевірити конституційність закону щодо скасування депутатської недоторканності просять 50 народних обранців. Відповідне подання до Конституційного суду підписали переважно нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя".

      Подання парламентарів надійшло до Конституційного суду 31 січня.

      Зверніть увагу: Конституційний суд відмовився розглядати закони про статус Донбасу та амністію бойовиків

      У ньому 50 народних депутатів України просять суд переглянути конституційність закону, який знімає недоторканність з парламентарів. 

      Документ підписали переважно депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а саме:

      • Віктор Медвечук;
      • Юрій Бойко;
      • Вадим Рабінович;
      • Нестор Шуфрич;
      • Ілля Кива;
      • Василь Німченко;
      • Наталія Королевська;
      • Сергій Льовочкін;
      • Ренат Кузьмін;
      • Тарас Козак та інші.

      Текст подання розміщений на сайті Конституційного суду в рубриці "На розгляді суду".

      Що відомо про депутатську недоторканність та її скасування

      • Депутатська недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт нардепів. Це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями.
      • 3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський. Зміни вступили в дію 1 січня 2020 року
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Зняття недоторканності Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук Юрій Бойко Вадим Рабінович Нестор Шуфрич Ілля Кива Конституційний суд Законодавство
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