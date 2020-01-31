Скасування недоторканності: хто з нардепів намагається його оскаржити

Перевірити конституційність закону щодо скасування депутатської недоторканності просять 50 народних обранців. Відповідне подання до Конституційного суду підписали переважно нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Подання парламентарів надійшло до Конституційного суду 31 січня.

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У ньому 50 народних депутатів України просять суд переглянути конституційність закону, який знімає недоторканність з парламентарів.

Документ підписали переважно депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а саме:

Віктор Медвечук;

Юрій Бойко;

Вадим Рабінович;

Нестор Шуфрич;

Ілля Кива;

Василь Німченко;

Наталія Королевська;

Сергій Льовочкін;

Ренат Кузьмін;

Тарас Козак та інші.

Текст подання розміщений на сайті Конституційного суду в рубриці "На розгляді суду".

Що відомо про депутатську недоторканність та її скасування