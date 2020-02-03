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      Скорочення депутатів у парламенті: як вплине на якість і ефективність Ради

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      Кількість народних депутатів можуть зменшити до 300 / 24 канал

      Враховуючи, що населення України скоротилося, є сенс зменшити кількість депутатів у парламенті. Цілком імовірно, що Верховна Рада нинішнього скликання може проголосувати. Інакше цього вже не буде ніколи.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.

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      Зараз є значний вплив президента Зеленського на парламент і свою фракцію "Слуга народу" зокрема. Ще є певна єдність депутатів. Тому є шанси, що нардепи проголосують за скорочення кількості парламентарів,
      – вважає Дмитро Купира.

      На переконання політолога, для клубу багатіїв зайти в парламент буде ще дорожче. І дехто може вирішити не балотуватися. З іншого боку, для тих, хто йде в парламент, аби займатися політикою для суспільства, а не захищати і лобіювати свій бізнес, також буде складніше перемогти на виборах.

      Важливо!  В Україні провели електронний перепис населення. Наразі в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Електронний перепис населення провели за допомогою 3 методів, повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.

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      За його словами, дуже добре, що нинішнє керівництво парламенту взялося за дисципліну депутатів. Все йде до того, що за відсутність на засіданнях без поважних причин можуть позбавити мандату.

      Якщо буде зменшено кількісний склад у Верховній Раді, а вимоги до депутатів стануть вищими, це позитивно вплине на якість парламенту. Тоді кількість депутатів, які прийшли займатися роботою на користь суспільства, збільшиться,
      – наголошує Купира.

      Водночас, додає експерт, треба вивести конкретну формулу, чому саме 300 депутатів повинно бути в парламенті.

      Що треба знати про скорочення кількості народних депутатів?

      Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент розгляне питання про скорочення кількості депутатів з 450 до 300 на першому пленарному тижні третьої сесії. Нагадаємо, мовиться про законопроєкт президента Володимира Зеленського №1017 про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.

      Раніше в своєму висновку Конституційний суд сказав про ризики для прав і свобод громадян через зменшення конституційного складу Верховної Ради. Що на законодавчому рівні можна буде закріпити будь-які основи виборів народних депутатів України; про ризики юридичної невизначеності щодо кола осіб, які можуть бути кандидатами в народні депутати; а також про ризики порушення конституційного принципу безперервності функціонування законодавчої влади.

      У комітеті з питань правової політики вважають, що КС користується неконституційними повноваженнями, тому зауваження Конституційного суду до законопроєкту Володимира Зеленського враховувати не обов'язково.

      кількість населення україни
      Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада
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