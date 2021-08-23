Сокрушительное наводнение накрыло США: погибли более двух десятков человек, – фото удара стихии

В Теннесси в результате мощных ливневых дождей возникло масштабное наводнение. Его жертвами стали по меньшей мере 22 человека. Судьба десятков – до сих пор неизвестна.

Пропавших спасателям приходится искать в разрушенных домах и горах мусора, которые принесла вода. Из-за непогоды заблокированы дороги в сельской местности, также повредило вышки для мобильной связи.

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Из-за наводнения – значительные проблемы со связью

Многие люди не могут убедиться, что с их близкими все в порядке. Работникам экстренной службы приходится обходить все дома. Имена погибших в округе Хамфрис разместили на доске в окружном центре скорой помощи, а также в соцсетях.

Учитывая количество погибших, на этом этапе мы увидим скорее работы по восстановлению, а не спасательные операции,

– сказал глава департамента по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси Патрик Шихан.

Шокировал тот факт, что среди жертв стихии – младенцы-близнецы, которых просто смыло с рук отца. Также погибла местная звезда кантри Лоретта Линн.

Ливень превратил ручьи в сокрушительные потоки

Лишь за сутки в округе Хамфрис выпало до 43 сантиметров дождя. Этот показатель рекордный для Теннесси.

Я думала, что я пережила шок от всего этого. Я просто шокирована из-за своего друга. Мой дом – это ничто, когда моего друга нет,

– сказала местная жительница Ширли Фостер.

Ливень быстро превратил ручьи, что пролегали позади дворов и через центр города Вейверли в бурные потоки. В местном магазине сотрудники стояли на прилавках, когда вода из ручья, который течет в 400 метрах от здания, ворвалась внутрь. Людям повезло-через потолок они пробрались на чердак.

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На странице шерифа округа Хамфрис в соцсетях много сообщений от людей, которые разыскивают своих близких.

Последние научные исследования доказали, что такие мощные дожди становятся все более частыми из-за техногенных изменений климата.

Смотрите фото разрушительного наводнения / Фото AP:

Смотрите видео из штата Теннесси / Фото АР: