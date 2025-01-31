Однако, пока там не подтвердили информацию об "отводе войск Северной Кореи" из Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

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Что заявил Юсов о солдатах КНДР

Юсов говорит, что сейчас можно подтвердить то, что Северная Корея поддерживает Россию, предоставляет ей живую силу и оружие, а солдаты КНДР воюют на Курщине под чужими документами. Он также прокомментировал материал New York Times, в котором сообщили, что северокорейских военных отозвали с линии фронта из-за значительных потерь.

По словам Юсова, пока он не может подтвердить эту информацию, объясняя тем, что международные медиа могут говорить более "свободнее", чем работники официальных ведомств. А также добавил, что в Курской области происходят ротации военных КНДР, а их потери значительны.

В то же время стоит заметить, что представитель Сил специальных операций ВСУ полковник Александр Киндратенко говорит, что на Курщине уже около 3 недель не наблюдается присутствие солдат Северной Кореи.