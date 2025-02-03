Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в разговоре с 24 Каналом предположил, с чем связан уход военных из КНДР с Курщины. Также Северная Корея передаст россиянам более 100 артиллерийских систем Koksan.

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Ехали в Россию два месяца

Тимочко отметил, что отход северокорейских войск связан с их ротацией, перегруппировкой войск.

Все выглядит так, что тех, кто получил боевой опыт и выжил, наверное, комплексно отправляют в Северную Корею,

– заметил он.

Надо понимать, что в КНДР не развита железнодорожная или авиационная инфраструктура. Поэтому, по его словам, чтобы перевести 2 – 3 тысячи бойцов нужно определенное время. По воспоминаниям северокорейских солдат, они по два месяца ехали по железной дороге в Россию в закрытых вагонах.

Поэтому сейчас их отправляют обратно. В Северную Корею отвозят тех, кто уцелел и имеет боевой опыт, а на их место привозят оттуда в Россию пополнение. Наверное, где-то происходит определенное слаживание с россиянами для того, чтобы их применить на линии фронта,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Спикер ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что солдаты КНДР воюют на Курщине под чужими документами. Также он отметил, что на Курском направлении происходят ротации военных КНДР, а их потери являются большим.

Важно понимать, что участие в войне северокорейских солдат – это не военная операция в поддержку России и не помощь ей. Это подготовка еще одной армии для будущих агрессивных войн.

Соответственно потери в 4 тысячи бойцов для 1,3 миллионной армии КНДР это, по его мнению, даже меньше капли в море.

К тому же Пхеньян получает за каждого северокорейского солдата по разным данным примерно от 50 до 100 тысяч долларов. И Ким Чен Ын не откажется от такой суммы,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Также, по данным Newsweek, в КНДР якобы начали подделывать медицинские справки по диагнозу туберкулез, чтобы избежать отправки мужчин воевать в Россию.

Однако Тимочко считает, что поскольку в Северной Корее – абсолютная диктатура, там за такие действия можно как минимум попасть в тюрьму. Поэтому такие единичные случаи возможны, но массово так рисковать северокорейцы не будут.