Инцидент произошел во вторник, 17 июня, примерно в 8:30 утра. Отмечается, что это уже второе нарушение границы за последнее время – первый такой случай зафиксировали 9 июня.

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Инцидент произошел случайно

Северокорейские солдаты пересекли военную демаркационную линию на центральном участке границы ненадолго. После того, как Юг сделал предупредительный выстрел, они вернулись обратно.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, границу пересекли около 20 – 30 солдат с рабочим инструментом.

Там также добавили, что после предупредительных выстрелов "не было никакой необычной активности" и считают, что инцидент произошел случайно.

К слову, Северная Корея с апреля 2024 года разворачивает сотни военных в прифронтовых населенных пунктах для установки мин, возведения стен и строительства дорог для военных операций.

Эта деятельность выглядит как меры по усилению внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями и отражения их попыток пересечь границу,

– заявили в комитете.

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