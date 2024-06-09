О том, что КНДР возобновила запуски воздушных шаров с мусором в Южную Корею, сообщили в издании Yonhap. Детали о содержании этих воздушных шаров и их перемещении, читайте далее в материале.

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Северная Корея снова отправила воздушные шары с мусором

Согласно информации агентства, Объединенный комитет начальников штабов сообщил об обнаружении около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных КНДР с 8 июня. Отметим, что более 80 из них приземлились на территории Южной Кореи, а остальные, не смогли достичь страны.

По данным издания, воздушные шары состояли из мусора, такого как пластик и обрывки бумаги. Добавим, что южнокорейские военные готовятся к возможности запуска дополнительных воздушных шаров со стороны КНДР.

Местные власти советуют жителям не касаться объектов и сообщать о них военным или полицейским.

Предыдущие случаи запусков воздушных шаров с мусором в Южную Корею: основное