Сеул пообещал, что примет "невыносимо" болезненные меры, если их сосед продолжит устраивать "нерациональные" провокационные действия. Это уже второй случай за последнюю неделю. В КНДР говорят, что это ответ на распространение листовок против Пхеньяна.

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Провокации Северной Кореи

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что обнаружил около 600 воздушных шаров, которые пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и упали в Сеуле и окружающей провинции Кёнги.

Соответствующие воздушные шары включают различный мусор, такой как окурки, ткань, бумажные отходы, пластик и даже экскременты. Военные не могут сбивать эти цели, поэтому проводят воздушную разведку, чтобы отследить шары и нейтрализовать их уже на земле.

Северная Корея запускает шары с мусором: смотрите видео

Еще уже не первый подобный случай. Например, во вторник и среду Пхеньян отправил на Южную Корею около 250 воздушных шаров с экскрементами.

В воскресенье, 1 июня, Сеул проведет заседание Совета национальной безопасности. В связи с провокациями Южная Корея рассматривает возможность возвращения к психологической войне против КНДР. Соответствующие шаги включают восстановлением громкоговорящего вещания вдоль границы или рассылку листовок с критикой режима Северной Кореи.

Запуск спутника-шпиона

Запуск "мусорных" воздушных шаров произошел после недавней серии провокационных шагов Северной Кореи, что, в частности, включали неудачную попытку запустить спутник-шпион. Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что ракета с соответствующим устройством 28 мая взорвалась вскоре после старта.

По сообщениям КНДР, причиной неудачи стали проблемы с недавно разработанным жидким кислородно-нефтяным двигателем. Это уже третья попытка Северной Кореи запустить спутник-шпион. При первой попытке северокорейская ракета со спутником упала в океан, а после второй правительство заявило об ошибке в системе аварийного подрыва.

Всего за несколько часов до запуска лидеры Южной Кореи, Китая и Японии провели первую за более чем четыре года трехстороннюю встречу.