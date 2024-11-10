Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streat Journal.

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Мотивация солдат Кореи в России

Так, издание приводит историю одного из северокорейских дезертиров, которому удалось покинуть КНДР в 2019 году. Сеул-Рю Сон Хёну говорит, если бы ему тогда приказали воевать с русскими, он бы решительно согласился и поблагодарил за это. Он говорит: "Разве еда не была бы по крайней мере лучше?"

Почти все северокорейские солдаты, отправлены в Россию – в том числе спецназовцы, имеют похожую мотивацию.

Им с детства внушали, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера. В школьных учебниках детей призывают доказывать свою лояльность режиму, соглашаясь стать мишенью для гипотетических артиллерийских ударов,

– указывает WSJ.

Развертывание войск будет рассматриваться как выпадающая раз в жизни, возможность, чтобы вернуть деньги и славу режиму Ким Чен Ына. Те, кто погибает, возвеличиваются, а те, кто выживает, возвращаются героями.

Северная Корея десятилетиями пытается обеспечить население достаточным количеством продовольствия для своего населения, однако около 45% из 26 миллионов граждан КНДР недоедают. Даже военные, которые обычно получают особые привилегии, испытывают хроническую нехватку еды.

При этом в северокорейской армии спецназ занимает особое место. Их кормят лучше, чем другие подразделения, и они проходят более интенсивную подготовку по проникновению, разрушению инфраструктуры и убийствам. При этом во время тренировок обязательным было ежедневное посещение занятий по идеологической подготовке, на которых повторялись лозунги о готовности умереть за верховного лидера.

"Они могут быть принесены в жертву, не добившись особых результатов в войнах, но они не посмеют усомниться в приказе лидера отправиться в Россию", – говорит Ли.