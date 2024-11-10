Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streat Journal.

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Мотивація солдат Кореї у Росії

Так, видання наводить історію одного з північнокорейських дезертирів, якому вдалося покинути КНДР у 2019 році. Сеул-Рю Сон Хьону каже, якби йому тоді наказали воювати з росіянами, він би рішуче погодився і подякував за це. Він зауважує: "Хіба їжа не була б принаймні кращою?"

Майже всі північнокорейські солдати, відправлені в Росію – в тому числі спецпризначенці, мають схожу мотивацію.

Їм змалечку втовкмачували, що вони мають пожертвувати всім заради верховного лідера. У шкільних підручниках дітей закликають доводити свою лояльність режиму, зголошуючись стати мішенню для гіпотетичних артилерійських ударів,

– вказує WSJ.

Розгортання військ буде розглядатися як можливість, що випадає раз у житті, щоб повернути гроші і славу режиму Кім Чен Ина. Ті, хто гине, звеличуються, а ті, хто виживає, повертаються героями.

Північна Корея десятиліттями намагається забезпечити населення достатньою кількістю продовольства для свого населення, проте близько 45% з 26 мільйонів громадян КНДР недоїдають. Навіть військові, які зазвичай отримують особливі привілеї, відчувають хронічну нестачу їжі.

При цьому в північнокорейській армії спецназ посідає особливе місце. Їх годують краще, ніж інші підрозділи, і вони проходять більш інтенсивну підготовку з проникнення, руйнування інфраструктури та вбивств. При цьому під час тренувань обов'язковим було щоденне відвідування занять з ідеологічної підготовки, на яких повторювалися гасла про готовність померти за верховного лідера.

"Вони можуть бути принесені в жертву, не домігшись особливих результатів у війнах, але вони не посміють засумніватися в наказі лідера відправитися в Росію", – каже Лі.