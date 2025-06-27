Появилась информация, что Северная Корея готовится отправить дополнительное количество солдат для участия в войне против Украины. Президент общественной организации “Либерально-демократическая лига Украины”, эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, именно лидер Китая дает согласие на то, сколько северокорейцев будет предоставлено России.

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"КНДР не может долго существовать без КНР", – добавил он.

Северная Корея предоставляет России свои войска

Артур Харитонов подчеркнул, что Северная Корея передает россиянам свои инженерные войска, саперов, людей, которые собирают "Шахеды", говорится о 25 тысячах человек. В ближайшее время на территорию России могут прибыть северокорейские войска.

По моему подсчету и моих коллег, для Ким Чен Ына отправить 100 тысячную армию в поддержку России – не проблема. Он за это получает многое,

– заметил он.

Пока точно неизвестно, какое именно количество солдат отправит на войну против Украины северокорейский лидер, но есть информация, что следующая "партия", вероятно, запланирована на июль – август 2025 года.

Интересно, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Северная Корея уже направила в Украину около 11 тысяч военных из так называемого элитного резерва. По его словам, солдаты были специально отобраны из 50-тысячного стратегического резерва Ким Чен Ына, однако подразделения понесли серьезные потери. Украинская разведка подтверждает, что Россия потеряла несколько волн этих северокорейских военных, что свидетельствует об ограниченных ресурсах для пополнения армии.