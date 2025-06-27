З'явилася інформація, що Північна Корея готується відправити додаткову кількість солдатів для участі у війні проти України. Президент громадської організації “Ліберально-демократична ліга України”, експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що, на його думку, саме лідер Китаю дає згоду на те, скільки північнокорейців буде надано Росії.

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"КНДР не може довго існувати без КНР", – додав він.

Північна Корея надає Росії свої війська

Артур Харитонов підкреслив, що Північна Корея передає росіянам свої інженерні війська, саперів, людей, які збирають "Шахеди", мовиться про 25 тисяч осіб. Найближчим часом на територію Росію можуть прибути північнокорейські війська.

За моїм підрахунком та моїх колег, для Кім Чен Ина відправити 100 тисячну армію на підтримку Росії – не проблема. Він за це отримує багато чого,

– зауважив він.

Поки достеменно невідомо, яку саме кількість солдатів відправить на війну проти України північнокорейський лідер, але є інформація, що наступна "партія", ймовірно, запланована на липень – серпень 2025 року.

Цікаво, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Північна Корея вже направила до України близько 11 тисяч військових із так званого елітного резерву. За його словами, солдати були спеціально відібрані з 50-тисячного стратегічного резерву Кім Чен Ина, однак підрозділи зазнали серйозних втрат. Українська розвідка підтверджує, що Росія втратила кілька хвиль цих північнокорейських військових, що свідчить про обмежені ресурси для поповнення армії.