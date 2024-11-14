Российских "добровольцев" обяжут платить за потерянную на фронте технику
Российская госдума приняла закон, которым "добровольцев" обязали платить за испорченную или потерянную на войне технику. Платить они будут из окладов, часть которых будет удерживаться.
Срок привлечения к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения убытков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Будут ли платить россияне за технику, брошенную во время отступления
За потерянную БМП солдат российской армии должен будет заплатить в казну своего государства из собственного кармана или даже может быть "обнулен".
Выложить рубли придется, в частности, и оставленную на поле боя во время отступления технику.
В то же время в проекте "Хочу жить" напомнили, что россияне могут получить денежное вознаграждение.
Расценки, как говорят организаторы, "очень приятные": от 10 тысяч до 1 миллиона долларов в зависимости от типа техники.
В Украине действует "обратный" закон – о денежном вознаграждении за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения российскую боевую технику... Не выгоднее ли сдаться с этой же "бехой" в плен, выжить, еще и получить 50 тысяч долларов?
– написали там.