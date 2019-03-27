Солдаты шутят, чтобы воспринимать адскую реальность: репортаж из Попасной
Из минометов оккупанты обстреляли окрестности города Попасная, что на Луганщине. Этот населенный пункт уже достаточно давно не появлялся в официальных фронтовых сводках.
Поэтому минометный удар российских наемников был довольно неожиданный.
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На окраинах Попасной произошел минометный обстрел, боевики внезапно ударили на рассвете. Всего по этой позиции боевики выпустили около десятка мин 120 калибра.
Все украинские военные вовремя среагировали и спрятались в укрытие, ведь в этом подразделении служат бойцы уже с немалым опытом.
"Гиря" пришел в ряды вооруженных сил из "Правого сектора". До войны работал в пенитенциарной системе.
Украинский защитник "Гиря"
Работа работой, но кому-то надо быть на войне. Просто обидно, когда здесь молодые ребята 18-19 лет, а мы здоровые мужики будем сидеть дома. Я думаю, это не правильно,
– сказал боец батальона "Донбасс-Украина" "Гиря".
На окраинах Попасной рядом с Гирей воюет Антон. Он пришел на войну в 2014 году, как только ему исполнилось 18 лет.
Антон, который находится на войне с 18 лет
После обстрелов боевики решили поджечь поле, однако не учли погодных условий.
Трассирующими снарядами обстреляли и подожгли поле. Сепаратисты решили открыть по нам огонь, ветер изменил направление и они сами себе вредят. Такое не раз бывает,
– отметил боец батальона "Донбасс-Украина" Антон.
Огнем и дымом охватило не только поле, но и часть домов мирных жителей, которые находятся в серой зоне. В эти дома регулярно заходят боевики и стреляют по украинским армейцам.
Кто дома, то не думайте, что сепаратисты придерживаются "минских договоренностей", переговоров, режимов тишины,
– заявил боец батальона "Донбасс-Украина" "Гиря".
Солдаты много шутят на войне, ведь только так можно нормально воспринимать эту адскую реальность.
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Однако как только начнет темнеть здесь, на передовой в полях Луганщины будет не до смеха. Но бойцы знают, для чего пришли и в очередной раз выполнят свою работу.