Солдаты шутят, чтобы воспринимать адскую реальность: репортаж из Попасной

Из минометов оккупанты обстреляли окрестности города Попасная, что на Луганщине. Этот населенный пункт уже достаточно давно не появлялся в официальных фронтовых сводках.

Поэтому минометный удар российских наемников был довольно неожиданный.

Читайте также: Военные ВСУ ликвидировали позицию пророссийских боевиков возле Марьинки: видео

На окраинах Попасной произошел минометный обстрел, боевики внезапно ударили на рассвете. Всего по этой позиции боевики выпустили около десятка мин 120 калибра.

Все украинские военные вовремя среагировали и спрятались в укрытие, ведь в этом подразделении служат бойцы уже с немалым опытом.

"Гиря" пришел в ряды вооруженных сил из "Правого сектора". До войны работал в пенитенциарной системе.



Украинский защитник "Гиря"

Работа работой, но кому-то надо быть на войне. Просто обидно, когда здесь молодые ребята 18-19 лет, а мы здоровые мужики будем сидеть дома. Я думаю, это не правильно,

– сказал боец батальона "Донбасс-Украина" "Гиря".

На окраинах Попасной рядом с Гирей воюет Антон. Он пришел на войну в 2014 году, как только ему исполнилось 18 лет.



Антон, который находится на войне с 18 лет

После обстрелов боевики решили поджечь поле, однако не учли погодных условий.

Трассирующими снарядами обстреляли и подожгли поле. Сепаратисты решили открыть по нам огонь, ветер изменил направление и они сами себе вредят. Такое не раз бывает,

– отметил боец батальона "Донбасс-Украина" Антон.

Огнем и дымом охватило не только поле, но и часть домов мирных жителей, которые находятся в серой зоне. В эти дома регулярно заходят боевики и стреляют по украинским армейцам.

Кто дома, то не думайте, что сепаратисты придерживаются "минских договоренностей", переговоров, режимов тишины,

– заявил боец батальона "Донбасс-Украина" "Гиря".

Солдаты много шутят на войне, ведь только так можно нормально воспринимать эту адскую реальность.

Читайте также: Сразу после выстрела позвонила мама, наверное, чувствовала – бойцы о смерти их собрата

Однако как только начнет темнеть здесь, на передовой в полях Луганщины будет не до смеха. Но бойцы знают, для чего пришли и в очередной раз выполнят свою работу.