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      Солдати жартують, щоб сприймати пекельну реальність: репортаж з Попасної

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      З мінометів окупанти обстріляли околиці міста Попасна, що на Луганщині. Цей населений пункт уже досить давно не з'являвся в офіційних фронтових зведеннях.

      Тому мінометний удар російських найманців був досить неочікуваний.

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      На околицях Попасної відбувся мінометний обстріл, бойовики раптово вдарили на світанку. Всього по цій позиції бойовики випустили близько десятка мін 120 калібру.

      Всі українські армійці вчасно зреагували та сховались в укриття, адже у цьому підрозділі служать бійці вже з чималим досвідом.

      "Гиря" прийшов у лави збройних сил із "Правого сектору". До війни працював у пенітенціарній системі.

      війна на донбасі фронт
      Український захисник "Гиря"

      Робота роботою, але комусь треба бути на війні також. Просто образливо, коли тут молоді хлопці 18-19 років, а ми здорові мужики будемо сидіти вдома. Я думаю, то не правильно,
      – сказав боєць батальйону "Донбас-Україна" "Гиря".

      На околицях Попасної поруч із Гирею воює Антон. Він прийшов на війну у 2014 році, як тільки йому виповнилось 18 років.

      війна на донбасі фронт донецьк попасна
      Антон, який перебуває на війні з 18 років

      Після обстрілів бойовики вирішили підпалити поле, проте не врахували погодних умов.

      Трасуючими снарядами обстріляли та підпалили поле. Сепаратисти вирішили відкрити по нам вогонь, вітер змінив напрямок і вони самі собі шкодять. Таке не раз буває,
      – зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна" Антон.

      Вогнем та димом охопило не тільки поле, а й частину будинків мирних мешкаців, які знаходяться в сірій зоні. В ці будинки регулярно заходять бойовики та стріляють по українських армійцях.

      Хто вдома, то не думайте, що сепаратисти дотримуються "мінських домовленостей", переговорів, режимів тиші,
      – заявив боєць батальйону "Донбас-Україна" "Гиря".

      Солдати багато жартують на війні, адже тільки так можна нормально сприймати цю пекельну реальність.

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      Проте як тільки почне сутеніти тут, на передовій в полях Луганщини буде не до сміху. Але бійці знають, для чого прийшли та вчергове виконають свою роботу.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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