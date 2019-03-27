Солдати жартують, щоб сприймати пекельну реальність: репортаж з Попасної
З мінометів окупанти обстріляли околиці міста Попасна, що на Луганщині. Цей населений пункт уже досить давно не з'являвся в офіційних фронтових зведеннях.
Тому мінометний удар російських найманців був досить неочікуваний.
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На околицях Попасної відбувся мінометний обстріл, бойовики раптово вдарили на світанку. Всього по цій позиції бойовики випустили близько десятка мін 120 калібру.
Всі українські армійці вчасно зреагували та сховались в укриття, адже у цьому підрозділі служать бійці вже з чималим досвідом.
"Гиря" прийшов у лави збройних сил із "Правого сектору". До війни працював у пенітенціарній системі.
Український захисник "Гиря"
Робота роботою, але комусь треба бути на війні також. Просто образливо, коли тут молоді хлопці 18-19 років, а ми здорові мужики будемо сидіти вдома. Я думаю, то не правильно,
– сказав боєць батальйону "Донбас-Україна" "Гиря".
На околицях Попасної поруч із Гирею воює Антон. Він прийшов на війну у 2014 році, як тільки йому виповнилось 18 років.
Антон, який перебуває на війні з 18 років
Після обстрілів бойовики вирішили підпалити поле, проте не врахували погодних умов.
Трасуючими снарядами обстріляли та підпалили поле. Сепаратисти вирішили відкрити по нам вогонь, вітер змінив напрямок і вони самі собі шкодять. Таке не раз буває,
– зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна" Антон.
Вогнем та димом охопило не тільки поле, а й частину будинків мирних мешкаців, які знаходяться в сірій зоні. В ці будинки регулярно заходять бойовики та стріляють по українських армійцях.
Хто вдома, то не думайте, що сепаратисти дотримуються "мінських домовленостей", переговорів, режимів тиші,
– заявив боєць батальйону "Донбас-Україна" "Гиря".
Солдати багато жартують на війні, адже тільки так можна нормально сприймати цю пекельну реальність.
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Проте як тільки почне сутеніти тут, на передовій в полях Луганщини буде не до сміху. Але бійці знають, для чого прийшли та вчергове виконають свою роботу.