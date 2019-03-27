Солдати жартують, щоб сприймати пекельну реальність: репортаж з Попасної

З мінометів окупанти обстріляли околиці міста Попасна, що на Луганщині. Цей населений пункт уже досить давно не з'являвся в офіційних фронтових зведеннях.

Тому мінометний удар російських найманців був досить неочікуваний.

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На околицях Попасної відбувся мінометний обстріл, бойовики раптово вдарили на світанку. Всього по цій позиції бойовики випустили близько десятка мін 120 калібру.

Всі українські армійці вчасно зреагували та сховались в укриття, адже у цьому підрозділі служать бійці вже з чималим досвідом.

"Гиря" прийшов у лави збройних сил із "Правого сектору". До війни працював у пенітенціарній системі.



Український захисник "Гиря"

Робота роботою, але комусь треба бути на війні також. Просто образливо, коли тут молоді хлопці 18-19 років, а ми здорові мужики будемо сидіти вдома. Я думаю, то не правильно,

– сказав боєць батальйону "Донбас-Україна" "Гиря".

На околицях Попасної поруч із Гирею воює Антон. Він прийшов на війну у 2014 році, як тільки йому виповнилось 18 років.



Антон, який перебуває на війні з 18 років

Після обстрілів бойовики вирішили підпалити поле, проте не врахували погодних умов.

Трасуючими снарядами обстріляли та підпалили поле. Сепаратисти вирішили відкрити по нам вогонь, вітер змінив напрямок і вони самі собі шкодять. Таке не раз буває,

– зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна" Антон.

Вогнем та димом охопило не тільки поле, а й частину будинків мирних мешкаців, які знаходяться в сірій зоні. В ці будинки регулярно заходять бойовики та стріляють по українських армійцях.

Хто вдома, то не думайте, що сепаратисти дотримуються "мінських домовленостей", переговорів, режимів тиші,

– заявив боєць батальйону "Донбас-Україна" "Гиря".

Солдати багато жартують на війні, адже тільки так можна нормально сприймати цю пекельну реальність.

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Проте як тільки почне сутеніти тут, на передовій в полях Луганщини буде не до сміху. Але бійці знають, для чого прийшли та вчергове виконають свою роботу.