Россияне могли переключиться из Бахмута на Соледар: анализ WSJ

Российские оккупанты в течение нескольких месяцев безрезультатно пытались взять под контроль Бахмут в Донецкой области. Западные журналисты проанализировали обстановку в этом регионе и констатировали, что захватчики сосредоточили силы на штурме другого населенного пункта. Вероятно, речь идет о Соледаре.

В командовании украинской армии видят признаки того, что Россия перемещает военные мощности на линии фронта, где, в частности, расположен Бахмут. Как отмечают аналитики, ссылаясь на офицеров, неудачи захватчиков заставили их "смягчить" наступление на населенный пункт и начать перекидывать силы на другой участок фронта.

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Как изменились приоритеты во вражеской армии

Собственно, не стоит надеяться на то, что оккупанты полностью отказались от захвата Бахмута. Однако, очевидно, что через столько месяцев неудачных атак им нужно переоценить ситуацию и изменить тактику ведения боевых действий, чтобы добиться хоть какого-то результата.

Россия может попытаться "проверить" украинскую оборону вокруг Соледара и одержать там победу,

– пишут в The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских военных.

Пока, конечно, констатировать что-то рано, но перенаправление огня с Бахмута – это факт. Однако следует сказать, что до сих пор остается загадкой, почему оккупанты на протяжении многих месяцев так горячо хотели взять город, ведь он довольно маленький и не имеет особой стратегической ценности.



Какая ситуация под Бахмутом и Соледаром / Карта The WSJ

Аналитики предположили, что взятие Бахмута имело бы большое психологическое значение для России. Такая победа подняла бы дух русских военных после многочисленных поражений на разных направлениях фронта.

Россияне активно обстреливают Соледар

В последнюю неделю захватчики начали активнее обстреливать Соледар и прилегающие территории из артиллерии и другого вида вооружения. В Вооруженных Силах констатировали, что оккупантам нужна хоть какая-то "победа".

Они меняют позиции на Соледаре. Им нужна одна маленькая победа, потому что они не могут получить Бахмут,

– цитируют WSJ спикера 46-й десантно-штурмовой дивизии Валерия Юрика.

В то же время, стоит вспомнить британскую разведку, которая заявила, что Россия вряд ли достигнет прорыва в ближайшее время на Донбассе. Оккупанты пытаются найти слабые места нашей обороны, поэтому и перенаправляют свои силы. Однако не стоит думать, что им удастся победить ВСУ.

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Напомним также слова Командующего Сухопутными войсками генерала-полковника Александра Сырского. Он подчеркнул, что ВСУ удалось сорвать планы россиян. Даже несмотря на то, что оккупанты преобладают над украинскими военными численностью, они не смогли захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря.