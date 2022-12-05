Фотографы Либеровы рассказали историю девочки из Соледара, которую отказываются эвакуировать родные

Российские оккупанты разрушают дома гражданских на Донетчине. В городах и селах до сих пор есть люди, которые не эвакуировались и живут в подвалах.

Фотографы Константин и Влада Либеровы документируют русско-украинскую войну. Они рассказали историю девочки Насти из Соледара.

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Документалисты отметили, что ребенок 9 месяцев с родными живет в подвале. Они прячутся от артиллерийских обстрелов.

Каждый день можно умереть

Фотографы отметили, что Насте около 7 лет. Она живет в подвале разрушенного дома. По словам Либеровых, россияне практически стерли Соледар с лица Земли.

"Она живет здесь с мамой и бабушкой и еще несколькими жителями здания. Они не хотят уезжать из города, несмотря на то, что каждый день могут умереть", – сказали фотографы.

Добавили, что Настя, даже когда выживет, будет иметь психологические травмы. Однако родные ребенка не хотят уезжать.



Родные ребенка не хотят эвакуировать ребенка / Фото Константина и Влада Либеровых

Родные считают, что стресс для ребенка полезен

Фотографы отметили, что не знают, как поступать. Они приехали эвакуировать семью, но ничего не вышло. По словам документалистов, людей уже несколько месяцев просят уехать.

Стали свидетелями абсолютно абсурдного диалога, в ходе которого бабушка начала утверждать, что под влиянием постоянного стресса Настя начала… лучше разговаривать, – сказали авторы сообщения.

Они подчеркнули, что не могут забрать девочку силой, но не знают, как поступать в такой ситуации.

"Что делать в такой ситуации? В городе уже давно нет ни полиции, ни власти. Мама и бабушка Насти прекрасно знают об этом, поэтому угрозы жалоб в органы опеки не имеют никакого влияния: органы опеки просто не доедут сюда", – спрашивают документалисты.

Фотографы добавили, что история Насти – это не единственный случай в прифронтовых городах.