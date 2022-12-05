Фотографи Костянтин та Влада Ліберови документують російсько-українську війну. Вони розповіли історію дівчинки Насті з Соледара.

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Документалісти зазначили, що дитина 9 місяців з рідними живе у підвалі. Вони ховаються від артилерійських обстрілів.

Кожного дня можна померти

Фотографи зазначили, що Насті приблизно 7 років. Вона живе у підвалі зруйнованого будинку. За словами Ліберових, росіяни практично стерли Соледар з лиця Землі.

"Вона живе тут з мамою та бабусею та ще декількома мешканцями будівлі. Вони не хочуть їхати з міста, попри те, що кожного дня можуть померти", – сказали фотографи.

Додали, що Настя, навіть коли виживе, то матиме психологічні травми. Проте рідні дитини не хочуть їхати.



Рідні дитини не хочуть евакуювати дитину / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Рідні вважають, що стрес для дитини корисний

Фотографи зазначили, що не знають, як чинити. Вони приїхали евакуювати сім'ю, але нічого не вийшло. За словами документалістів, людей вже кілька місяців просять поїхати.

Стали свідками абсолютно абсурдного діалогу, в ході якого бабуся дівчинки почала стверджувати, що під впливом постійного стресу Настя почала… краще розмовляти, – сказали автори допису.

Вони наголосили, що не можуть забрати дівчинку силою, але не знають, як діяти у такій ситуації.

"Що робити в такій ситуації? В місті вже давно немає ані поліції, ані влади. Мама та бабуся Насті прекрасно знають про це, тому погрози про скаргу в органи опіки не мають жодного впливу: органи опіки просто не доїдуть сюди", – запитують документалісти.

Фотографи додали, що історія Насті – це не одиничний випадок у прифронтових містах.

Зауважте! За інформацією Генштабу ЗСУ, Соледар щоденно потерпає від ствольної та реактивної артилерії росіян.