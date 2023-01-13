Как отметили в Институте по изучению войны, вероятное "взятие" российскими бойцами Соледара 11 января – неважное событие в оперативном плане. Более того, оно аж никак не тождественно с окружением Бахмута.

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Оккупанты могли продвинуться в Соледаре

Сразу же оговоримся, что официальной информации, что ВСУ отошли от Соледара, не поступало. Составители отчета для его заключения проанализировали данные в открытом доступе. И, отталкиваясь от них, высказывают свое предположение.

По данным, которыми оперируют составители отчета, кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, свидетельствуют, что россияне, вероятно, контролируют или часть, или даже весь Соледар. И что им, видимо, удалось вытеснить украинские силы из западной окраины населенного пункта.

Обратили внимание аналитики и на сводку Генштаба ВСУ. Ведь в ней не было упоминания, что Силы обороны отбили атаки вблизи Соледара 12 января. В то же время, ранее в сводках на этом делали акцент.

Оккупанты кичатся "победами"

Понятно, что российские источники уже наперегонки утверждают, что они занимаются очищением Соледара от остальных украинских сил. Более того, милблогеры 12 января опубликовали кадры, на которых вагнеровцы свободно разгуливают по Соледару.

В то же время, стоит заметить, что минобороны России не сообщало, что российские военные захватили Соледар. Зато спикера Кремля Дмитрий Песков поздравил бойцов страны-агрессорки с успешными действиями в населенном пункте Донецкой области.

Все это, отметили в Институте, показывает, что украинские военные больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. Что касается заявления Зеленского 12 января о сохранении позиций в городе, то составители отчета предполагают, что подразумеваются позиции вблизи него.

Ситуация в Соледаре сложная

Следует понимать, что бои все еще ведутся. Генштаб не объявлял, что украинские военные отступили от города. Борьба продолжается, а вместе с ней – уничтожение врага.

Чрезвычайно сложно сейчас зэкам, воюющим в ЧВК "Вагнера". Они буквально попали в окружение. Ибо с одной стороны их гонят профессиональные наемники, которые сами не рискуют гибнуть на подступах к городу. А с другой стороны, их "встречают" вооруженные украинские военные.

Напомним, что днем 12 января во время брифинга заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что подступы к Соледару буквально усеяны трупами врага. И те, кто продолжает наступать на населенный пункт, буквально бегут по телам тех, с кем еще вчера готовились к штурму.