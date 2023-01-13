Як зазначили в Інституті з вивчення війни, ймовірне "взяття" російськими бійцями Соледара 11 січня – неважлива подія в оперативному плані. Ба більше, вона аж ніяк не тотожна з оточенням Бахмута.

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Окупанти могли просунутися у Соледарі

Відразу ж обмовимося, що офіційної інформації щодо того, що ЗСУ відійшли від Соледара не надходило. Укладачі звіту для його укладання проаналізували дані у відкритому доступі. І, відштовхуючись від них, висловлюють своє припущення.

За даними, якими оперують укладачі звіту, кадри з геолокацією, опубліковані 11 та 12 січня свідчать про те, що росіяни, ймовірно, контролюють або частину, або навіть весь Соледар. І що їм, мабуть, таки вдалося витіснити українські сили з західної околиці населеного пункту.

Звернули увагу аналітики й на зведення Генштабу ЗСУ. Адже у ньому не було згадки про те, що Сили оборони відбили атаки поблизу Соледара 12 січня. Водночас раніше у зведенні на цьому робили акцент.

Окупанти хизуються "перемогами"

Ясна річ, що російські джерела вже наввипередки стверджують, що вони займаються очищенням Соледара від решти українських сил. Ба більше, мілблогери 12 січня опублікували кадри, на яких вагнерівці вільно розгулюють Соледаром.

Водночас варто зауважити, що міноборони Росії не повідомляло, що російські військові захопили Соледар. Натомість речник Кремля Дмітрій Пєсков привітав бійців країни-агресорки з успішними діями у населеному пункті на Донеччині.

Усе це, зауважили в Інституті, демонструє, що українські військові більше не підтримують організовану оборону у Соледарі. Щодо заяви Зеленського 12 січня про збереження позицій у місті, то укладачі звіту припускають, що маються на увазі позиції поблизу нього.

Ситуація у Соледарі складна

Слід розуміти, що бої все ще точаться. Генштаб не оголошував про те, що українські військові відступили від міста. Боротьба триває, а разом із нею – знищення ворога.

Надзвичайно складно зараз зекам, які воюють у ПВК "Вагнера". Вони буквально потрапили в оточення. Бо з одного боку їх женуть професійні найманці, які самі не ризикують гинути на підступах до міста. А з іншого боку їх "зустрічають" озброєні українські військові.

Нагадаємо, що вдень 12 січня під час брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що підступи до Соледара буквально всіяні трупами ворога. І ті, хто продовжує наступати на населений пункт, буквально біжать по тілах тих, з ким ще вчора готувалися до штурму.