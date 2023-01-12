За його словами, ситуація складна, але контролюється ЗСУ. Натиск ворога наші захисники стримують багаторазово та щодобово.
Актуально Танки для України та призначення Герасимова: інтерв'ю з Михайлом Подоляком
Жодного приводу для паніки немає
Військовий зазначає, що бої йдуть "дуже голосно зі стрілкотнею та артобстрілами". Проте, запевняє "Мадяр", жодного приводу для паніки немає.
Командир закликає українців не дослухатись до ІПСОшних повідомлень про те, що місто оточили і взяли тисячі військових у полон.
Не потрібно перебільшувати – це все маячня. Така сама, як і Пригожин у танку в соляній шахті,
– каже воїн.
Також він додав, що наразі ворог зайняв ту чи іншу частину міста. Треба розуміти, що у цьому немає закінченої сформованої дії.
Дим над Соледаром / Фото Libkos
"Тобто штурмова група ворога, наприклад, у складі 10 осіб зайшла, прорвалася на 100-300 метрів. Ті десять штурмовиків зайняли позицію, і якщо негайно їх звідти не вибити, то вже за певний проміжок часу туди підтягнеться додаткова сила і тоді вже вони займуть цю позицію і закріпляться на ній", – пояснив ситуацію військовий.
Він зазначив, що бувають випадки, коли позиція тижнями переходить з рук у руки.
Що найстрашніше для командира
"Мадяр" каже, що вуличні бої у Соледарі – це страшна річ: орієнтування у просторі складне, немає визначеної лінії оборони.
За словами військового, у Соледарі немає меж для обох сторін, і тим більше для цивільних, які тут з незрозумілих причин залишаються.
Це стан, в якому небезпечно для усіх: десь можуть бути прориви, десь можуть бути зустрічні прориви, сталої лінії зараз немає.
Як не піддатися впливу російських ІПСО / Інфографіка 24 Каналу
Ситуація в Соледарі: коротко
- Окупанти перемкнули свою увагу з Бахмута на Соледар. Тому зараз у місті точаться запеклі бої. Зокрема відомо, що окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підступи до Соледара всіяні трупами російських окупантів. Ворожі бійці пересуваються просто по тілах своїх загиблих побратимів.
- В українських захисників загалом дуже добре облаштована лінія оборони поблизу Бахмута, Соледара та сусідніх населених пунктів. За його словами, зараз військові стримують окупантів в районі Соледара та по всій лінії зіткнення вздовж Бахмутки.
- Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин навіть заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто.
- Насправді це не так. Збройні Сили України протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.