Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам, сообщает 24 Канал. Глава государства подчеркнул, что Украина работает на усиление своей обороны для того, чтобы противостоять стране-террористу.

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Россия пытается выдать хоть какую-то "победу"

Владимир Зеленский отметил, что, к сожалению, Соледар почти разрушен оккупантами. Россияне постоянно обстреливают город. Однако сейчас враг пытается выдать это за хоть какую-то "победу". Таким образом, по словам президента, россияне пытаются поддержать мобилизацию и дать надежду населению своей страны на то, что якобы не все потеряно и еще "на какие-то достижения" Россия способна.

Бои продолжаются. Донецкое направление держится. Мы без перерыва даже на 1 день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент поблагодарил партнеров, которые помогают нашей стране оружием.

Соледар – что о ситуации в городе говорят в Украине и мире

Соледар и Бахмут стали самыми горячими точками на линии фронта. Оккупанты уже решили заявить о "взятии" города, однако эти выдумки опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, возле города продолжаются тяжелые бои, однако врагу не удается захватить Соледар.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что на это направление противник бросил "самые элитные" и наиболее обученные подразделения ЧВК "Вагнера". Однако очевидно, что эти подразделения научены лишь тому, как правильно проигрывать ВСУ.

В то же время Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои возле Бахмута и Соледара демонстрируют всему миру смелость украинских защитников.