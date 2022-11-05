"Солнце, я дома, в Украине": как украинские пограничники возвращались из плена – трогательное видео
Источник:Госпогранслужба
Украина 3 ноября освободила из российского плена сразу 107 наших защитников. В их числе и пограничники.
Так, из российского плена домой вернули 19 украинских пограничников. В сети показали трогательное видео первых шагов наших стальных Героев на родной земле.
Важно Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 107 воинов
Трогательная история возвращения украинских пограничников
На обнародованных кадрах наши пограничники объяты родным сине-желтым флагом. Защитники наконец-то смогли позвонить родным и со слезами на глазах сказать самые заветные слова.
Солнце, я дома, я в Украине,
– произнес один из освобожденных пограничников.
Кстати, украинские защитники не сдерживают свои эмоции: искренне улыбаются и обнимают собратьев. Уверяют, что готовы и дальше помогать бороться с российским нашествием.
Заметим, что наших Героев встречали в сопровождении медиков. Врачей привлекают при каждом обмене пленными.
В Государственной пограничной службе подчеркнули, что долгие месяцы российского плена уже позади. В дальнейшем защитников ждет медобследование и реабилитация. Впрочем, самое главное, что наши воины уже дома и живы.
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Первые шаги стальных Героев на родной земле: смотрите видео
Что нужно знать об обмене пленными 3 ноября
Украина продолжает освобождать из вражеского плена наших защитников. Так, 3 ноября домой вернули 107 воинов.
В частности, 6 офицеров и 101 рядовой и сержант. Уполномоченный по правам человека сообщил, что среди спасенных и 74 защитника "Азовстали".
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Украина вернула:
- тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали";
- ребят с осколочными ранениями рук и ног, а также с огнестрельными ранениями разных частей тела;
- защитников с ампутированными конечностями и ожогами;
- бойцов, не чувствующих часть лица и имеющих инфицированные раны;
- даже раненого военного в результате взрыва в бывшей колонии Еленовки.
Глава ОП Андрей Ермак отметил, что среди освобожденных есть бойцы ВСУ, ВМС, полиции, Нацгвардии, территориальной обороны, ГПСУ и Государственной специально службы транспорта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Стоит увидеть – Украина провела очередной обмен пленными: смотрите видео