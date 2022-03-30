"Солнцепеки", которыми россияне так пугали украинцев, теперь стоят заброшенные в наших полях

Российские оккупанты не просто хвастались своими "Сонцепеками", а еще и посвятили им одноименный пропагандистский фильм. Теперь же заброшенные российские установки "украшают" украинские поля.

Остановить российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня TOС-1A "Сонцепек", являющуюся усовершенствованной версией ТОС-1 "Буратино", удалось бойцам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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В составе вражеской колонны, разбитой холоднояровцами, оказалась транспортно-заряжающая машина (ТСМ) из состава "Сонцепека". Она необходима для обеспечения работы всей установки и работает в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами.

Колонна шла на село в Харьковской области и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Сонцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы,

– поделился деталями успешной операции воин с позывным "Сид".

Оставленный россиянами "Сонцепек" в украинском поле / 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Отметим, что это уже не первый "Сонцепек" в копилке "Холодного Яра". Ранее бойцы 93-й бригады захватили целую огнеметную систему.

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