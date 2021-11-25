На Соломоновых островах начались массовые беспорядки: горел парламент
Источник:Financial Reviev
На тихоокеанских Соломоновых островах продолжаются беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ.
Люди выступают против правительства и премьер-министра Манассеха Согавари. Митингующие даже подожгли парламент и крушат магазины.
Читайте также Массовые митинги из-за обвала лиры в Турции: полиция разогнала протест и задержала людей
Почему люди протестуют
Местные жители протестуют из-за отсутствия развития в стране, пишет CNN. Кроме того, правительство критикуют из-за решения 2019 года разорвать связи с Тайванем и установить официальные отношения с Китаем.
Реакция властей
Премьер Согавари заявил, якобы "протестующие хотят свергнуть демократически избранное правительство". Он назвал это печальным и досадным событием.
Наша страна стала свидетелем еще одного печального и досадного события, направленного на свержение демократически избранного правительства,
– утверждает Согавари.
Полиция уже применяла против демонстрантов слезоточивый газ.Обратите внимание! Соломоновы острова – это страна в западной части Тихого океана к востоку от Новой Гвинеи. Состоит из нескольких сотен островов. Там живут около 686 тысяч человек