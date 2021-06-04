Надо продать государственные дачи, – Солонтай об элитных домах под Киевом с незаконными жителями

4 июня 2021 , 16:08
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Источник:

24 канал

Первые 20 государственных лиц уже покидают свои имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице, где проживали незаконно. Они давно потеряли свои должности, но материальное обеспечение, которое им предоставили, осталось.

Лица продолжают платить за недвижимость, у них увеличилась за него плата. Об этом в эфире сообщил эксперт по политике Александр Солонтай.

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Что делать с незаконными жителями

По его словам, сейчас рассматривают различные варианты, что делать с незаконными жителями: чтобы они отдали имения или разорвать с ними договора аренды, или выселить, или поднять им плату.

Было бы логично это решить, по моему мнению, путем продажи этих государственных дач,
отметил Солонтай.

Он отметил, что, возможно, те люди, которые там сейчас проживают, первыми зарегистрировались бы в аукционе и купили бы себе те дачи. Тогда они не платили бы аренду, а государство не тратилось бы на содержание.

Отметим! В список выселения с элитных госдач, который объявил Совет нацбезопасности и обороны Украины, попали чиновники и министры времен Виктора Януковича.

Ситуация – в пользу украинцев

Также, как отметил эксперт, такую ​​ситуацию решили бы в пользу украинцев. Потому что таким способом можно было бы получить в бюджет дополнительные деньги.

"Сейчас дискутируют о том, каким путем пойти. Но, по моему мнению, пришло время это продавать", – отметил эксперт по политике.

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Автор: Анастасія Мигидюк