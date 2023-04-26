Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Известно, что Китай пытается балансировать по вопросу войны России против Украины. Поэтому у многих могут быть опасения, что Пекин попытается склонить Киев к миру с Москвой на невыгодных условиях.
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По словам Солонтая, в позиции Китая есть как негативные моменты, так и положительные. Однако Украина может извлечь выгоду из этой ситуации.
Мы слишком малы для Китая, но есть нюанс
Как подчеркнул Солонтай, к сожалению, Украина действительно слишком мала для Китая. Тем более, что обе страны мало чем связаны. Китай имеет значительно более крепкие отношения с Россией.
Впрочем, мы уже настолько интегрировались и обменялись связями с Европой, что Китай постепенно принимает Украину как часть общеевропейского пространства. Это очень хорошо. А в дальнейшем связи будут только укрепляться.
Долгосрочно ситуация будет такой. Чем больше Украина будет с Европой, тем острее для Китая будет стоять вопрос Украины. А европейский рынок больше (российского – 24 Канал). Европейские возможности для Китая более важны. Поэтому нужно здесь набраться выдержки,
– заметил Солонтай.
Солонтай прокомментировал разговор Зеленского и Си: смотрите видео
Он подчеркнул, что в настоящее время Китай пытается балансировать и сохранить свою разновекторность на все стороны. Однако Украине нужно набраться терпения, чтобы извлечь выгоду из этой истории.
Разговор Зеленского и Си: коротко
- Глава Китая Си Цзиньпин впервые с начала полномасштабной войны позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Случилось это 26 апреля.
- По результатам звонка Китай отправит специального представителя в Украину и другие государства. Как заявили в МИД Китая, тот попытается углубленно общаться со всеми сторонами "насчет политического урегулирования кризиса в Украине".
- Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпинем в своем обращении. Он назвал диалог новой энергией в отношениях между двумя странами.