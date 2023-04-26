Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Відомо, що Китай намагається балансувати у питанні війни Росії проти України. Тому в багатьох можуть бути побоювання, що Пекін спробує схилити Київ до "миру" з Москвою на невигідних умовах.

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За словами Солонтая, у позиції Китаю є як негативні моменти, так і позитивні. Однак Україна може отримати вигоду з цієї ситуації.

Ми занадто малі для Китаю, але є нюанс

Як наголосив Солонтай, на жаль, Україна дійсно є занадто малою для Китаю. Тим паче що обидві країни мало чим пов'язані. Натомість Китай має значно міцніші відносини з Росією.

Утім, ми вже настільки інтегрувалися та "обмінялися зв'язками" з Європою, що Китай поступово приймає Україну як частину загальноєвропейського простору. Це надзвичайно добре. А надалі зв'язки лише зміцнюватимуться.

Довгостроково ситуація буде такою. Чим більше Україна буде з Європою, тим гостріше для Китаю стоятиме питання України. А європейський ринок більший (за російський – 24 Канал). Європейські можливості для Китаю важливіші. Тому потрібно тут набратися витримки,

– зауважив Солонтай.

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Він підкреслив, що зараз Китай намагається балансувати та зберегти свою різновекторність на всі сторони. Однак Україні потрібно набратися терпіння, щоб отримати вигоду від цієї історії.

Розмова Зеленського та Сі: коротко