Украинский народ не оценит, если Зеленский переместит Медведчука с домашнего ареста в тюрьму. Отметят лишь то, если под санкции попадут новые люди. Такое мнение в программе "Что это было?" на 24 канале высказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

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Может ли Зеленский посадить Порошенко

По его словам, после Медведчука должен быть кто-то такой, кто действительно убедит общество, что это борьба с олигархией, коррупцией. Если арестовать Порошенко – это будет восприниматься в контексте, будто Зеленский расчищает себе электоральное поле.

По моему мнению, Порошенко у Зеленского может быть третьим. Никак не вторым,

– отметил Солонтай.

Он пояснил, что арест Порошенко может восприниматься как расправа с политическим оппонентом. Там же как Виктор Янукович сделал с Юлией Тимошенко. Однако в будущем Порошенко может быть третьим или четвертым в списке на деолигархизацию.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

С кем будет бороться Зеленский дальше

По мнению Солонтая, следующим под суд может попасть олигарх Игорь Коломойский. Он есть в списке Совета нацбезопасности и обороны. Кроме того, для украинцев не важно, какую меру пресечения будут избирать олигархам – отправлять под домашний арест или сажать.

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Деолигархизация началась с Медведчука: главное