Український народ не оцінить, якщо Зеленський перемістить Медведчука з домашнього арешту у тюрму. Відзначать лише те, якщо під санкції потраплять нові люди. Таку думку у програмі "Що це було?" на 24 каналі висловив експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
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Чи може Зеленський посадити Порошенка
За його словами, після Медведчука має бути хтось такий, хто дійсно переконає суспільство, що це боротьба з олігархією, корупцією. Якщо арештувати Порошенка – це буде сприйматись у контексті, ніби Зеленський розчищає собі електоральне поле.
На мою думку, Порошенко у Зеленського може бути третім. Ніяк не другим,
– наголосив Солонтай.
Він пояснив, що арешт Порошенка може сприйматись як розправа з політичним опонентом. Там само як Віктор Янукович зробив з Юлією Тимошенко. Однак у майбутньому Порошенко може бути третім або четвертим у списку на деолігархізацію.
Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
З ким боротиметься Зеленський далі
На думку Солонтая, наступним під суд може потрапити олігарх Ігор Коломойський. Він є у списку Ради нацбезпеки та оборони. Крім того, для українців не важливо, який запобіжний захід обиратимуть олігархам – відправлятимуть під домашній арешт чи садитимуть.
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Деолігархізація розпочалась з Медведчука: головне
- РНБО у лютому 2021 року ввела санкції проти Віктора Медведчука, його дружини та найближчих соратників. Зокрема, проти Тараса Козака.
- Підконтрольні їм телеканали – "112 Україна", NewsOne та ZIK, заблокували.
- Вже у травні олігарху Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.
- Його посадили під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
- Повторне 13-годинне засідання суду відбулось 9 липня. Нардепу залишили попереднє покарання.