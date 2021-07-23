Про це в програмі "Перші особи" на 24 каналі розповів радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов. Варто зменшити олігархічний вплив, політичний лобізм та погрози у парламенті.

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Парламентом керують 5 олігархів

Він наголосив, що бачив зсередини чимало критичних голосувань, які в останній момент несподівано проходили або не проходили голосування. Це має припинитися, тому що це тоді не демократія, коли українці обирали політичні партії, президента, міністрів через парламент. Це більше схоже на ширму. Насправді парламентом керують 5 людей.

Оці 5 людей – це не аристократія. Якщо так відбувається, це олігархат. Думаю, нашим олігархам настав час перетворюватися в аристократію,

– заявив Милованов.

За його словами, депутати вже виросли з того, що їм потрібно "битися на вулиці" й можуть будувати державу завдяки своїм грошам. Можливо, їм варто виправляти помилки, однак, це має приносити користь суспільству, а не чиновнику. На політичному рівні це чіткий сигнал.

Що треба знати про деолігархізацію? У парламенті 1 липня У парламенті 1 липня підтримали у першому читанні законопроєкт Володимира Зеленського. Документ №5599 передбачає запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. Крім того, в Україні створять реєстр олігархів.

Чи буде відповідь олігархів

Милованов зауважив також, що українські олігархи є гравцями з досвідом. Можливо, від них буде відповідь на деолігархічний закон. Хорошою стратегією було б "не йти одразу великим фронтом на всіх", а діяти поступово.

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Наприклад, до кінця розв'язати питання із Віктором Медведчуком. Варто починати з того, по кому легше "вдарити". У цій боротьбі владі головне мати підтримку від людей.

Довідка. Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим у програмі "Перші особи" на 24 каналі дивіться о 20:00 у вівторок, 27 липня.