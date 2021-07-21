Але, ймовірно, його риторика незабаром зміниться. Таку думку у програмі "Перші особи" на 24 каналі висловив представник Володимира Зеленського у Конституційному Суді України Федір Веніславський.

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Веніславський: Сміливі й іронічні заяви лунали завжди

"Такі сміливі й іронічні заяви лунали завжди, але як механізм передбачений законом почне реально діяти, то риторика Коломойського й інших осіб, які точно є олігархами, істотно зміниться", – наголосив Веніславський.

Чим важливий закон про статус олігарха

За його словами, відповідний законопроєкт передбачатиме відповідальність політиків за недекларування зв'язків з олігархами. "Це закон, який унормує медійну складову діяльності олігархів, щоб вони не мали можливості через ЗМІ "зомбувати" громадян або формувати громадську думку", – відзначив представник у КСУ.

Що таке закон про статус олігарха?

Проєкт закону ініціював Президент України Володимир Зеленський, його попередньо підтримала Верховна Рада. За документ ймовірно проголосують вже восени 2021 року.

Що треба знати про Коломойського

  • У 2021 році Коломойський опинився у списку Forbes на 4 місці в Україні. Тоді його статки оцінили у 1,8 мільярда доларів.
  • Відзначимо, що серед найбільших активів бізнесмена – компанії в галузі енергетики, важкої промисловості, нафти і газу, авіації, а ще й медіахолдинг "1+1 медіа".